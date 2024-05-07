جازان.. رفع 2084 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء بمحافظة ضمد

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن الفِرَق الميدانية قامت بإزالة 60 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمنظر، وإصلاح 80 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وصيانة 460 مترًا طوليًّا من الأرصفة المتهالكة، وإصلاح 156 عمود إنارة، إضافة لمعالجة وضع الباعة الجائلين.