نائب سفير خادم الحرمين في تشاد يُثمّن دعم "الندوة" لـ"الأسر والأيتام"

ثمّن نائب سفير خادم الحرمين الشريفين باسل الريس، اليوم الخميس، دعم الندوة العالمية للشباب الإسلامي للأيتام والأسر الفقيرة والمحتاجة في تشاد.
وقال "الريس": إن هذه البادرة الإنسانية تأتي ضمن اهتمام المملكة العربية السعودية بدعم العمل الإنساني حول العالم، وجمهورية تشاد في هذا الجانب.
جاء ذلك عقب تدشين مكتب الندوة العالمية في تشاد لمشروع السلال الغذائية الذي استفاد منه أكثر من 300 يتيم، في حفل كبير حضره جميع غفير من الشخصيات العامة والمسؤولين ورؤساء المراكز والهيئات الخيرية والدينية، وعدد كبير من المستفيدين.
من جانبه قال مدير الندوة العالمية في تشاد د. محمد بشير: إن الندوة مستمرة بالعمل على مساعدة الأسر المحتاجة؛ حيث تم توزيع 80 كساء، إلى جانب تسديد رسوم دراسية لأكثر من 40 تلميذًا، وتوزيع السلال الغذائية.
وأشاد ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد عمر جبريل مؤمن، بجهود الندوة العالمية الإنسانية، وما تبذله من دعم مقدّر لمساعدة الأيتام والأسر.