نائب سفير خادم الحرمين في تشاد يُثمّن دعم "الندوة" لـ"الأسر والأيتام"

من جانبه قال مدير الندوة العالمية في تشاد د. محمد بشير: إن الندوة مستمرة بالعمل على مساعدة الأسر المحتاجة؛ حيث تم توزيع 80 كساء، إلى جانب تسديد رسوم دراسية لأكثر من 40 تلميذًا، وتوزيع السلال الغذائية.