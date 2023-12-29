الطائف.. اتخاذ تدابير احترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة

اتخذت أمانة الطائف تدابير احترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة، وذلك بتدعيم فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة، ومتابعة مستوى أداء منهولات شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكلٍ دوري في جميع الأحياء والشوارع، وتنفيذ عديدٍ من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف، إلى جانب تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة لتصريف السيول.
وهيّأت الأمانة غرفة الطوارئ لمتابعة عمل الفرق في الميدان، وتلقي البلاغات على مدار الساعة، من خلال رقم البلاغات الموحد 940 لاستقبال أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول، وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها في الحال، إضافةً لتنسيق الأمانة مع الجهات ذات العلاقة كافة للوصول إلى تكامل فعّال في احتواء الآثار التي قد تحدثها السيول .
ووجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، جميع الوكالات والبلديات المرتبطة (بلديات محافظات: الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، وبلديات: بني سعد، وقيا، والمحاني، وقريع بني مالك، وظلم) لاتخاذ التدابير الاحترازية استعداداً لأي طارئ واحتواء آثار الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن أمانة الطائف لديها أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار، إلى جانب فرق أخرى تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل للعبّارات ومساراتها، في حين أجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها، إضافةً إلى تنفيذ أكثر من 1200 مهمة عمل ضمن برامج نظافة العبّارة الرئيسة بوادي وج- وسط المحافظة، وكذلك للعبّارات المفتوحة والصندوقية في أنحاء المحافظة، وإزالة المخلفات والأشجار التي جرفتها مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة .