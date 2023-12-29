الطائف.. اتخاذ تدابير احترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة

يُذكر أن أمانة الطائف لديها أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار، إلى جانب فرق أخرى تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل للعبّارات ومساراتها، في حين أجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها، إضافةً إلى تنفيذ أكثر من 1200 مهمة عمل ضمن برامج نظافة العبّارة الرئيسة بوادي وج- وسط المحافظة، وكذلك للعبّارات المفتوحة والصندوقية في أنحاء المحافظة، وإزالة المخلفات والأشجار التي جرفتها مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة .