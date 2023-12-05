"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض وحائل وعسير وتبوك وجازان والشمالية والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النبهانية وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة والطائف والعاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على الليث والشعيبة وبحرة والجموم والكامل وخليص وجدة، وأمطارًا غزيرة على رابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا شديدة وارتفاعًا في الأمواج مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البدع وحقل ونيوم وشرما والمعظم وتيماء. وتشهد أمطارًا غزيرة على الوجه، وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان رياحًا شديدة وارتفاعًا بالأمواج مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وصبيا وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة لأمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والعلا وخيبر والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا غزيرة على وداي الفرع وبدر والعيص والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 11 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.