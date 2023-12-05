"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة والطائف والعاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على الليث والشعيبة وبحرة والجموم والكامل وخليص وجدة، وأمطارًا غزيرة على رابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.