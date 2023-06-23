ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

بدوره، ثمّن الحاج راغب منصور عبدالقادر من جمهورية مصر العربية، بأن أمر خادم الحرمين الشريفين يجسد المعاني الحقيقية لاهتمامه وتلمسه احتياجات المسلمين في كافة أنحاء العالم، حيث لم يقتصر على جانب من الجوانب، وتجلت روعة هذه العناية في تحقيق أداء مناسك الحج، سائلًا الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين.