ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

أعرب عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على كرم الاستضافة ضمن البرنامج لأداء مناسك الحج، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة ضيوف الرحمن، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقراراها وازدهارها وقيادتها الحكيمة.
وقال عضو هيئة العلماء الموريتانية الدكتور أبو بكر المختار: كرم استضافة خادم الحرمين الشريفين لأكثر من ألف حاج يجسد الاهتمام الكبير من المملكة بالمسلمين وحرصها على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من 90 دولة من مختلف قارات العالم تجمعهم كلمة التوحيد.
بدوره، ثمّن الحاج راغب منصور عبدالقادر من جمهورية مصر العربية، بأن أمر خادم الحرمين الشريفين يجسد المعاني الحقيقية لاهتمامه وتلمسه احتياجات المسلمين في كافة أنحاء العالم، حيث لم يقتصر على جانب من الجوانب، وتجلت روعة هذه العناية في تحقيق أداء مناسك الحج، سائلًا الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين.
من جانبه، أكد الحاج محمد أفضل شودري من باكستان أن الجهود الكبيرة المقدمة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج أبرزت مكانة المملكة في رعاية الحجاج, لاسيما أنه يسر على كثير من المسلمين أداء مناسك الحج.
وأشار رئيس قسم اللغة العربية في جامعة دكا الدكتور محمود يوسف عبدالرحمن، إلى أن المملكة دأبت على توفير أوجه الرعاية والاهتمام لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم، حيث يعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج نموذجًا رائعًا لذلك، مضيفًا أن البرنامج أثبت نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة.