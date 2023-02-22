بالصور.. تيماء تحتفل بـ"يوم التأسيس" بخيل وصقور ومسيرة

شهد مهرجان يوم التأسيس في محافظة تيماء بمنطقة بئر هداج، الذي أُقيم بالتعاون بين بلدية محافظة تيماء والهيئة الملكية لمحافظة العلا، توافدًا كبيرًا على فعالياته المختلفة والمتميزة؛ ما أضفى لونًا وطنيًّا، وأبهج الزوَّار.
وتنوعت الفعاليات احتفاء بيوم التأسيس؛ إذ شكل موقع المهرجان عناصر شعار يوم التأسيس من العَلَم السعودي والنخيل الذي يحف المكان من الجهات كافة. كما سجَّل الخيل العربي حضورًا لافتًا، وكذلك عروض الصقور.
وامتد المهرجان ست ساعات، وشمل فعاليات متنوعة، من بينها مسيرة احتفالية بالقرب من بئر هداج، إضافة إلى العديد من الفعاليات ذات الطابع الأثري والتراثي.. كما تخلل الاحتفال توزيع بعض الهدايا على الأهالي.