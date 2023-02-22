بالصور.. تيماء تحتفل بـ"يوم التأسيس" بخيل وصقور ومسيرة

شهد مهرجان يوم التأسيس في محافظة تيماء بمنطقة بئر هداج، الذي أُقيم بالتعاون بين بلدية محافظة تيماء والهيئة الملكية لمحافظة العلا، توافدًا كبيرًا على فعالياته المختلفة والمتميزة؛ ما أضفى لونًا وطنيًّا، وأبهج الزوَّار.