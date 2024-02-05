الباحثون عن الدفء والسياحة البحرية يقبلون على سواحل عسير

ويفضل البعض الآخر الجلوس في المقاهي والجلسات على امتداد الواجهة البحرية، حيث أقيمت عدة مشاريع ترفيهية، وجلسات مطلة على البحر، يصل عددها إلى 200 جلسة، وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة بعرض 20 متراً يرتاده المئات من هواة المشي على مدار الساعة، ومسطحات خضراء تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع، تفترشها العائلات ممن يرتادون الواجهة، خاصة القادمين من المحافظات المرتفعة في منطقة عسير والتي تعيش أجواءً شديدة البرودة.