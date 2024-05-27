أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين في اللقاء الأسبوعي

وفي بداية الاستقبال رحب بالجميع ، متناولاً في حديثه للمواطنين عديد الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير.