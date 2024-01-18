أمير الرياض يدشن عدداً من المشاريع التنموية بالغاط.. والأهالي يحتفلون بزيارته

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بزيارة لمحافظة الغاط، اليوم الخميس، دشن خلالها عدداً من المشاريع التنموية، كما حضر احتفال الأهالي المقام في مسرح إدارة التعليم احتفاء بقدوم سموه الكريم.
وفي التفاصيل، استهل أمير الرياض جولته، بزيارة للمحافظة، حيث كان في استقباله محافظ الغاط منصور بن سعد السديري وعدد من المسؤولين والقيادات الحكومية والأمنية، ودشن عدداً من المشاريع التنموية والخدمية، واطلع على عدد من المشاريع الزراعية في المحافظة.
وتوجه بعدها إلى مقر الحفل المقام بمسرح إدارة التعليم، يرافقه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل المحافظ وجمع كبير من أهالي محافظة الغاط.
وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة أهالي الغاط قدمها محافظ الغاط وقال فيها: إن تواجد سموكم في محافظة الغاط في هذا المساء السعيد بين أبنائكم ومحبيكم لهو أكبر وأسمى وأشمل تعبير لمعاني التلاحم والألفة والتواصل بين القيادة والمواطنين".
وأضاف "ها هم أبناء الغاط جاءوا من كل مكان معبرين عن فرحتهم بهذه الزيارة الكريمة، وداعين المولى بأن يسدد خطاكم وأن يديم عزكم وأن يجزيك خير الجزاء على ما تقدمونه من جهد عظيم لتطوير وتنمية المنطقة".
وتخلل الحفل عرض مرئي لمنجزات المحافظة وتدشين مبنى فرع وزارة الزراعة والمياه بالغاط، ثم قدّم الشاعر ناصر بن سعد الوهيب قصيدة شعرية بهذه المناسبة، فيما قدّم طلاب وطالبات تعليم الغاط أوبريت بعنوان الزائر الغالي.
وألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة لأهالي الغاط، ثم كرّم الطلاب المتفوقين من تعليم الغاط للعام 1444هـ وأخذ صورة تذكارية مع الطلاب، ثم غادر مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.