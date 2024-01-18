أمير الرياض يدشن عدداً من المشاريع التنموية بالغاط.. والأهالي يحتفلون بزيارته

وفي التفاصيل، استهل أمير الرياض جولته، بزيارة للمحافظة، حيث كان في استقباله محافظ الغاط منصور بن سعد السديري وعدد من المسؤولين والقيادات الحكومية والأمنية، ودشن عدداً من المشاريع التنموية والخدمية، واطلع على عدد من المشاريع الزراعية في المحافظة.