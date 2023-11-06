"السعودية" نموذج للمرأة المسلمة الفاعلة.. وهنا 3 سيدات متميزات

وقدمت السعودية أساليب الدعم كافة، الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي، للمرأة في سبيل إبراز مهاراتها، وتنفيذ أفكارها المتميزة والمبتكرة.. كما وقفت السعودية وراء المرأة حتى أخرجت نماذج متميزة، منها للمثال لا الحصر: الدكتورة خولة بنت سامي الكريع عالمة سعودية، كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، التي عُينت عضوًا في مجلس الشورى السعودي عام 2013م. وفي عام 2007 فازت الدكتورة خولة بجائزة هارفارد للتميز العلمي.