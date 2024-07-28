"الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية و"السودة" 12

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرّمة إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من المنطقتَيْن الشرقية والرياض.