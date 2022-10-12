"الزعاق": اليوم أول الوسم وهو ألطف وأجمل وأروع أيام السنة

وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، اليوم يدخل علينا موسم الوسم وهو ألطف وأجمل وأروع أيام السنة على الإطلاق ومدته الحسابية 52 يوماً، وتكون مدته التأثيرية 90 يوماً، فالعشرون يوماً الأخيرة من موسم سهيل "الأصفري" والعشرون يوماً الأول من موسم المربعانية داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير "ولموا المعاميل والتميرات".