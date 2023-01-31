280 قطعة أثرية تجذب انتباه زوار بينالي الفنون الإسلامية بجدة

ويوفر بينالي الفنون الإسلامية الذي يُقام على مساحة تزيد عن 118 ألف متر مربع؛ فرصاً فريدة للتعلّم والبحث والتأمّل في هذا النوع من الفنون، بالإضافة إلى الحوارات الفنية التي يستضيفها؛ في رحلة تُجدّد الأحاسيس والذكريات عبر صالات العرض الأربع ومعرض المدار وجناحين.