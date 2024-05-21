لا تقع في فخها.. 4 مخالفات تحرمك من "تخفيض الـ 50%" توضحها "المرور"

دعت الإدارة العامة للمرور السعودي إلى الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة السابقة لتاريخ 18 إبريل الماضي، محذرةً من الوقوع في فخ 4 مخالفات يمنع مرتكبها من الاستفادة من تخفيض الـ50%.
وأبانت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المخالفات الواجب تجنب ارتكابها حتى لا يتم الاستبعاد من التخفيض، تشمل: "التفحيط"، و"قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها".
وأوضحت أن من هذه المخالفات الواجب تجنبها: مخالفة "تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 140 كلم/ ساعة بأكثر من 30 كلم/ ساعة"، و"تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 120 كلم/ ساعة فأقل بأكثر من 50 كلم/ ساعة".