لا تقع في فخها.. 4 مخالفات تحرمك من "تخفيض الـ 50%" توضحها "المرور"

وأوضحت أن من هذه المخالفات الواجب تجنبها: مخالفة "تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 140 كلم/ ساعة بأكثر من 30 كلم/ ساعة"، و"تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 120 كلم/ ساعة فأقل بأكثر من 50 كلم/ ساعة".