شراكة استراتيجية بين البنك العربي الوطني anb و"دار الأركان للتطوير العقاري" لتملك وحدات سكنية ضمن مشاريع "إتوال من إيلي صعب" و "دار المشاعر" الفاخرة

حيث يعد مشروع "إتوال من إيلي صعب" أول مشروع سكني في المملكة يجري تطويره بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب، ويقع في مجمع "سدرة" من روشن على مساحة تزيد عن 45ألف متر مربع شمال الرياض، ويجمع بين الحياة العصرية والعمارة المستوحاة من تصاميم العمارة السلمانية (وهو طراز عمراني يحاكي الأصالة المعمارية للرياض)، لتتيح مجتمعاً سكنياً راقياً، مدعوماً برفاهية النمط المعيشي التي تعبّر عنه "فلل الوادي".