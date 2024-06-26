شراكة استراتيجية بين البنك العربي الوطني anb و"دار الأركان للتطوير العقاري" لتملك وحدات سكنية ضمن مشاريع "إتوال من إيلي صعب" و "دار المشاعر" الفاخرة

أطلق البنك العربي الوطني anb وفي إطار شراكاته الاستراتيجية مع شركات التطوير العقاري في المملكة، شراكة استراتيجية مع شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، تهدف إلى توفير حلول تمويلية وحصرية لعملاء البنك الراغبين بتملك وحدات سكنية ضمن مشاريع "إتوال من إيلي صعب" و "دار المشاعر" التي تعمل "دار الأركان" على تطويرها في الرياض ومكة المكرمة.
وقام بالتوقيع على إتفاقية الشراكة كلاً من الأستاذ خالد الراشد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك العربي الوطني anb، والأستاذ / تركي القفاري الرئيس التنفيذي للأراضي لدى "دار الأركان للتطوير العقاري" وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة وضم عدداً من كبار التنفيذيين لدى الجانبين.
وستدعم هذه الاتفاقية جهود anb في تمكين عملاء المصرفية الخاصة للبنك الراغبين بتملك وحدات سكنية واستثمارية في مشاريع "إتوال من إيلي صعب" و "دار المشاعر" وفق مزايا تمويلية حصرية واستثنائية، تمنحهم مزيداً من المرونة والقيمة المضافة لحلول التمويل العقاري في واجهتين سكنتين فريدتين.
حيث يعد مشروع "إتوال من إيلي صعب" أول مشروع سكني في المملكة يجري تطويره بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب، ويقع في مجمع "سدرة" من روشن على مساحة تزيد عن 45ألف متر مربع شمال الرياض، ويجمع بين الحياة العصرية والعمارة المستوحاة من تصاميم العمارة السلمانية (وهو طراز عمراني يحاكي الأصالة المعمارية للرياض)، لتتيح مجتمعاً سكنياً راقياً، مدعوماً برفاهية النمط المعيشي التي تعبّر عنه "فلل الوادي".
أما مشروع "دار المشاعر" فيقع على مقربة من الحرم المكي الشريف على بُعد 8 دقائق، ويشتمل على 7 أبراج سكنية تضم 314 وحدة سكنية من الشقق العصرية و 6 وحدات "سكاي فيلا"، في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.
وأعرب الراشد عقب توقيع الاتفاقية عن اعتزاز anb بهذه الشراكة مع شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" والتي سيلمس أثرها عملاء البنك من خلال المزايا التمويلية الخاصة والحصرية التي سيحظى بها الباحثين عن خيارات سكنية ومعيشية مميزة ومُتاحة عبر مشاريع أتوال إيلي صعب في الرياض و دار المشاعر في مكة المكرمة.
من ناحيته اعتبر القفاري أن انضمام البنك العربي الوطني anb كشريك استراتيجي من خلال هذه الاتفاقية يمثّل قيمة مُضافة من شأنها أن تعزز من فرص عملاء البنك من أصحاب الذوق الرفيع والمستثمرين العالميين الباحثين عن مجتمعات سكنية راقية ونابضة بالفخامة والتجربة المميزة.