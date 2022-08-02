مختص: مقولة "خذ هذه الفيتامينات وسترتاح" سلوك يهدد الكُلى والقلب والكبد

وأكد أن مقولة "خذ هذا الفيتامين وسترتاح"، انتشرت بين أفراد المجتمع، حيث لوحظ أن بعضهم عندما يعاني بسبب الآلام في جسده يلجأ إلى تناول بعض المكملات الغذائية بنصيحة صديق أو قريب كان يشكو من نقص بعض الفيتامينات والمعادن في جسده، ووصف له الطبيب المكمل الغذائي الذي يحتوي على ذلك العنصر، مثلاً على سبيل المثال نقص فيتامين D الذي اتضح من خلال إجراء التحليل، وتحسنت حالته مع تعويض النقص، فبدأ هذا الشخص في وصف ذلك المكمل الغذائي لصديقه الذي يشكوه من معاناته لتشابه الأعراض والآلام، وهذا السلوك محفوف بمخاطر عديدة، لأن نسبة ذلك الفيتامين في جسده قد تكون معتدلة وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى ذلك الفيتامين، فتنقلب الفوائد إلى مخاطر عديدة.