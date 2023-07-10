"إنفاذ" يقيم 9 مزادات لتصفية وبيع 86 عقارًا في 7 مدن

ويبدأ المزاد بـ19 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات كنان الحضوري، وسنا الرياض الإلكتروني، ووجهة الرياض الحضوري، ثم 17 عقارًا بمحافظة جدة في مزاد مراسي الإلكتروني، و13 عقارًا بمنطقة تبوك في مزاد مستقبل تبوك الحضوري، ثم 8 عقارات بمنطقة حائل في مزاد نجد الإلكتروني، و7 عقارات في منطقة المدينة المنورة في مزاد جنان طيبة، و18 عقارًا في منطقة جازان في مزاد فرسان الإلكتروني، وأخيرًا 4 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد مشارف القمم الإلكتروني.