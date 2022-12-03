"الخطيب": نضع كنوز عسير بين أيدي المستثمرين لتحفيزهم على استغلال الوجهات الفريدة

أكّد وزير السياحة أحمد الخطيب؛ على ممكنات الاستثمار في القطاع السياحة بمنطقة عسير، وذلك خلال منتدى عسير للاستثمار.
وانطلق اليوم منتدى عسير للاستثمار، الذي يركّز على الاستثمار في قطاع السياحة، ويهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة عسير والممكنات الاقتصادية التي يقدّمها مختلف الجهات الحكومية لتسهيل مساهمة القطاع الخاص في ازدهار المنطقة.
وقال "الخطيب": نجتمع اليوم لنضع كنوز عسير بين أيدي المستثمرين لتحفيزهم وتعريفهم بتنوّع الوجهات الفريدة، واستكشاف ما تمتلكه المنطقة من أنماط سياحية متنوعة، مقدمين لكم الإمكانات الاستثمارية غير المستغلة في هذه المنطقة الساحرة.
من جهته، رحّب الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس هيئة تطوير عسير، بالضيوف المشاركين من القطاعين العام والخاص في كلمته الافتتاحية بالمنتدى.
وقال الأمير "تركي": نحن في هيئة تطوير منطقة عسير نعي تماماً الدور الحيوي للاستثمارات في تطوير منطقة عسير، وفي إطار سعينا لتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة؛ أنشأنا منظومة شاملة للاستثمار في عسير تتضمن لجنة لتنسيق الاستثمارات ولجنة أخرى لحل التحديات التي تواجه المستثمرين وإدارة خاصة للاستثمار في عسير.
بدوره، دعا المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، المستثمرين الإقليميين والدوليين، إلى استكشاف المقومات الفريدة والاستثنائية لمنطقة عسير، كما سلّط الضوء على دور وزارة الاستثمار في قيادة شراكات قوية مع المستثمرين.
وقال: نهدف في وزارة الاستثمار من خلال المشاركة في تنظيم ودعم هذا المنتدى، إلى تحقيق عددٍ من المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتمثل في تعظيم دور الاستثمار في تنمية مناطق المملكة، ومنها منطقة عسير؛ لجعلها وجهة سياحية جاذبة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها، لتعزيز الشراكة مع المستثمرين السعوديين والدوليين.