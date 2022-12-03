"الخطيب": نضع كنوز عسير بين أيدي المستثمرين لتحفيزهم على استغلال الوجهات الفريدة

وقال: نهدف في وزارة الاستثمار من خلال المشاركة في تنظيم ودعم هذا المنتدى، إلى تحقيق عددٍ من المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتمثل في تعظيم دور الاستثمار في تنمية مناطق المملكة، ومنها منطقة عسير؛ لجعلها وجهة سياحية جاذبة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها، لتعزيز الشراكة مع المستثمرين السعوديين والدوليين.