4 أركان تفاعلية بقرية "التأسيس" في تبوك.. إلهام الأطفال بالسير على خطى أجدادهم

وتعرف الأطفال من خلال جناح "كريعة" على الخيول العربية الأصيلة، لا سيما خيل الإمام محمد الذي كان يمتلك أكثر من 1400 فرس منها، ومن بينهم 600 فرس كان يركبها رجال شجعان اختارهم بنفسه من البوادي، وكان لديه فرس مفضلة اسمها "كريعة"، وكان الإمام يمتطيها في حملاته العسكرية، وباتت ذات شهرة واسعة في جزيرة العرب، كما شارك الأطفال في ورشة عمل لجمع القصاصات الخاصة بالخيول والاحتفاظ بها.