4 أركان تفاعلية بقرية "التأسيس" في تبوك.. إلهام الأطفال بالسير على خطى أجدادهم

حظيت الأنشطة الثقافية والترفيهية في أربعة أجنحة تفاعلية بـ"قرية التأسيس" بمدينة تبوك، بإعجاب وتفاعل الأطفال مع تجاربها الحية، التي ضمّت باقة من العروض التشويقية لتجسيد أصالة وتاريخ وحضارة المملكة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م، وحتى اليوم.
وتعرف الأطفال من خلال جناح "كريعة" على الخيول العربية الأصيلة، لا سيما خيل الإمام محمد الذي كان يمتلك أكثر من 1400 فرس منها، ومن بينهم 600 فرس كان يركبها رجال شجعان اختارهم بنفسه من البوادي، وكان لديه فرس مفضلة اسمها "كريعة"، وكان الإمام يمتطيها في حملاته العسكرية، وباتت ذات شهرة واسعة في جزيرة العرب، كما شارك الأطفال في ورشة عمل لجمع القصاصات الخاصة بالخيول والاحتفاظ بها.
وإلى جوار الجناح الأول، يأتي جناح "بيوت الحي" الذي تعرّف الأطفال من خلاله على طريقة البناء في مختلف مناطق المملكة من خلال صور متنوعة بها نقوش وأنماط معمارية مختلفة، وشاركوا في ورشة عمل لرسم معماري لتشكيل حي متنوع من بيوت الطين.
وفي الجناح الخاص بـ"البادية والصحن" تعرف الأطفال على مختلف الأكلات الشعبية التي تشتهر بها مناطق المملكة، أما في الجناح الرابع والأخير الذي حمل اسم "طبل وربابة" فقد تعرف الأطفال على الآلات الموسيقية القديمة، وشاركوا في استخدام طبول إيقاعية، ليتعلموا كيفية العزف الشعبي، ومن ثم الدخول إلى تجربة جماعية للعزف على مختلف الآلات التي ضمّت (الطبول والربابة).
يُذكر أن فعاليات "قرية التأسيس" قد ضمّت إلى جانب ذلك، مسارات تثقيفية لأهم الحرف التقليدية والألعاب، إضافة إلى ساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس، ومنطقة للعائلة تتضمن التجارب الترفيهية كالألغاز، والألعاب المشوقة، ومنطقة الأطعمة شاملة جميع الفئات العمرية.