"المتاحف" ووقف "مجتمع أيون" يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة البيئية في المتاحف السعودية

وقّعت هيئةُ المتاحف اليوم مذكرةَ تفاهم مع وقف "مجتمع أيون"، وذلك في المتحف الوطني بالعاصمة الرياض؛ بهدف تعزيز الاستدامة في المتاحف من خلال تطبيق استراتيجيات تشغيلية مستدامة، بالإضافة إلى تناول القضايا البيئية المتعلّقة بالمجتمع المحلّي؛ مما يعزّز العلاقة بين المتاحف والمجتمعات المحيطة بها.
وتأتي المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة المتاحف إبراهيم السنوسي، وصاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت سعود بن فواز الشعلان، وصاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي، بصفتهما ناظرتَيْن لوقف "مجتمع أيون"، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز العمليات المستدامة داخل المتاحف السعودية.
وتركّز مذكرة التفاهم على تحسين كفاءة استخدام الموارد البيئية، مع اعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الزوار، كما تسعى المذكرة إلى تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة وإدارة النفايات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأكّدت صاحبةُ السمو الأميرة مشاعل الشعلان، أهميةَ توقيع هذه المذكرة، وقالت: "تكمن أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المتاحف في تعزيز التزامنا المشترك نحو الاستدامة والتنمية المستدامة من خلال هذا التعاون، سيسهم في تطوير ممارسات بيئية رائدة داخل المتاحف، بما يقلّل من تأثيرها البيئي ويعزّز الوعي البيئي لدى زوارها".
من جانبها أشارت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي إلى خطط الوقف لتنظيم مجموعة من الفعاليات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع؛ حيث قالت: "نعمل على إطلاق ورش عمل ومعارض تفاعلية تُسلط الضوء على قضايا البيئة والاستدامة، كما سنطلق برامج تعليمية موجهة للأطفال والشباب؛ بهدف تشجيعهم على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة، إضافة إلى ذلك نسعى لتطوير شراكات مع المدارس والمؤسسات التعليمية لزيادة نطاق تأثير هذه الأنشطة".
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة المتاحف، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجيات مبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية داخل المتاحف، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعتمد على استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد من خلال تحديث التقنيات، وتطبيق سياسات صارمة لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
وأكّد أن هذا التعاون يمثّل خطوة فاعلة نحو تحقيق كفاءة أعلى في العمليات البيئية؛ ممّا يعزِّز من دور المتاحف؛ كونها مؤسسات رائدة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.
وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى هيئة المتاحف إلى تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية المستدامة؛ مما يسهم في تعزيز الهوية السعودية الأصيلة وإنتاج المعرفة المستنيرة ثقافيًّا، مع تمكين المتاحف من الاضطلاع بدور فعال في حماية البيئة وتوعية المجتمع بأهمية الاستدامة.