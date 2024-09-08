"المتاحف" ووقف "مجتمع أيون" يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة البيئية في المتاحف السعودية

من جانبها أشارت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي إلى خطط الوقف لتنظيم مجموعة من الفعاليات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع؛ حيث قالت: "نعمل على إطلاق ورش عمل ومعارض تفاعلية تُسلط الضوء على قضايا البيئة والاستدامة، كما سنطلق برامج تعليمية موجهة للأطفال والشباب؛ بهدف تشجيعهم على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة، إضافة إلى ذلك نسعى لتطوير شراكات مع المدارس والمؤسسات التعليمية لزيادة نطاق تأثير هذه الأنشطة".