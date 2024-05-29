بمشاركة 22 جهة حكومية.. اختتام أعمال اللجنة السعودية- النمساوية في دورتها الـ 9

وركزت أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد النمساوية تهدف إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.