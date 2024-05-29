بمشاركة 22 جهة حكومية.. اختتام أعمال اللجنة السعودية- النمساوية في دورتها الـ 9

اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال اللجنة السعودية- النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة، بمشاركة وفد يمثل 22 جهة حكومية، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وركزت أعمال اللجنة التي استغرقت يومين على سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري النمساوي- السعودي.
وترأس اجتماع اللجنة السعودية- النمساوية المشتركة من الجانب السعودي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد النمساوية فلوريان فرواشر.
وركزت أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد النمساوية تهدف إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية- النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.