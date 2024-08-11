"حساب المواطن" يُودع دفعة أغسطس .. 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 212 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالاً.