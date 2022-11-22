شاهد.. فرحة سمو ولي العهد بين إخوانه بأداء الأخضر أمام الأرجنتين

انتشرت اليوم، وعلى نطاق واسع صور لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو يتابع مع إخوانه المواجهة التي دارت بين المنتخب السعودي لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني، ضمن بطولة كأس العالم المقامة في قطر.