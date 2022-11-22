محليات

شاهد.. فرحة سمو ولي العهد بين إخوانه بأداء الأخضر أمام الأرجنتين

أعلام المملكة وأجواء السعادة جسدت "فرحة وطن" بالفوز التاريخي
شاهد.. فرحة سمو ولي العهد بين إخوانه بأداء الأخضر أمام الأرجنتين
خالد الشاماني
خالد الشاماني

انتشرت اليوم، وعلى نطاق واسع صور لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو يتابع مع إخوانه المواجهة التي دارت بين المنتخب السعودي لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني، ضمن بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وأظهرت الصور مدى فرحة سمو ولي العهد بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين هذا اليوم، في انتصار تاريخي، حيث ظهرت أعلام المملكة وتجلت مشاعر الفخر والاعتزاز بأداء اللاعبين السعوديين على أرض الميدان.

وأصحبت صور سمو ولي العهد وفرحته بهذا الفوز هي الأكثر تداولاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت العديد من التعليقات أنها تمثل "فرحة وطن".

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
معاك يا الأخضر 2022

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org