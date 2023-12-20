بعد خطاب "البنيان" للموارد البشرية.. ربط العلاوة بالرخصة يعود للواجهة والمعلمون يستبشرون

والخطاب المتداول على نطاق واسع مؤرخ في 11 /3/ 1445 هـ، ومذيل باسم الوزير يوسف البنيان، الذي رأى فيه أن هناك عديداً من المبررات لهذا الطلب تتمثل في دراسة أثر الرخصة في رواتب المعلمين وردود فعل الميدان التعليمي، كما أنه لا يتم إيقاف العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية، في حال عدم الحصول على الرخصة المهنية.