الرعايا القادمون من السودان.. إندونيسيا تتصدر 59 دولة بـ560 شخصًا على متن سفينة اليوم

تصدّرت إندونيسيا بعدد الرعايا الذين وصلوا فجر اليوم إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية بـ 560 شخصًا، تلتها اليمن بـ 239، ثم السودان بـ 198، ثم موريتانيا بـ 102، ثم سوريا بـ 82، ثم تايلند بـ 79، ثم زيمبابوي بـ 66، ثم أمريكا بـ 46، ثم بريطانيا بـ 40، ثم باكستان بـ 37، ثم تركيا بـ 26، ثم الجزائر وكينيا بـ 15 لكلٍ منهما، ثم المغرب بـ 14 شخصًا.
ثم السعودية وسريلانكا بـ 13 لكلٍ منهما، ثم أثيوبيا بـ 12، ثم ألمانيا بـ 11، ثم نيجيريا بـ 10، ثم ليبيا بـ9، ثم العراق وكندا وسويسرا وأوغندا بـ 8 لكلٍ منها، ثم هولندا بـ 7، ثم الأردن بـ 6، ثم أفغانستان بـ 5، ثم لبنان والفلبين وفرنسا بـ 4 لكلٍ منها، ثم تشاد وبنجلاديش بـ 3 لكلٍ منهما، ثم تونس ومصر وإيرلندا وسيراليون وجنوب السودان بـ 2 لكلٍ منهم، ثم عُمان وفلسطين وأرمينيا والمجر والسويد والسنغال وتنزانيا وجيبوتي والرأس الأخضر والكونغو ومدغشقر وساحل العاج والصومال وجنوب إفريقيا وبتسوانا وملاوي وكرواتيا وليبيريا والهند وزامبيا والنيجر بشخص واحد من كلٍ منها.