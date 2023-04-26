الرعايا القادمون من السودان.. إندونيسيا تتصدر 59 دولة بـ560 شخصًا على متن سفينة اليوم

تصدّرت إندونيسيا بعدد الرعايا الذين وصلوا فجر اليوم إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية بـ 560 شخصًا، تلتها اليمن بـ 239، ثم السودان بـ 198، ثم موريتانيا بـ 102، ثم سوريا بـ 82، ثم تايلند بـ 79، ثم زيمبابوي بـ 66، ثم أمريكا بـ 46، ثم بريطانيا بـ 40، ثم باكستان بـ 37، ثم تركيا بـ 26، ثم الجزائر وكينيا بـ 15 لكلٍ منهما، ثم المغرب بـ 14 شخصًا.