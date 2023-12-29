بتوقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تعاون.. "المؤتمر الدولي للتمور" يبرز الريادة السعودية في قطاع النخيل

وأقيم، على هامش فعاليات المؤتمر، معرض مصاحب بشعار "عالم التمور" على مساحة بلغت 21 ألف م2 امتدت على مدار10 أيام، لتعزيز قطاع النخيل والتمور محلياً ودولياً وإبراز الدور المحوري الذي تحظى به مملكتنا في هذا القطاع المهم، واستقبل ما يزيد على 93 ألف زائر، كما حظي بزيارات لعدد من الوزراء ونواب الوزراء والمسؤولين من مختلف الدول، كما حظي بزيارة السفراء من 15 دولة عربية وإسلامية وعالمية، وشارك به أكثر من 160 عارضاً محلياً ودولياً، واحتضن أكبر منصة طهي مباشر شارك فيها أكثر من 120 طاهياً من مختلف دول العالم، حيث تم استخدام التمر كمكون أساسي أو جزئي في مكونات الأطباق خلال أيام المعرض.