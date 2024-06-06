محليات

المدينة المنورة.. صيانة أكثر من 252 مترًا طوليًّا من الطرق المحورية والداخلية خلال أسبوع

الأمانة عالجت 3.668 مترًا مربعًا من الحفر والهبوطات بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات
أمانة المدينة المنورة
أمانة المدينة المنورة

تُواصل الفِرَق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق؛ حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة، 252.500 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية، ومعالجة 3.668 مترًا مربعًا من الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.

وفي أعمال النظافة قامت فِرَق الأمانة بـ998 جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم 7.171 موقعًا باستخدام 33.834 لترًا من المطهرات والمبيدات.

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تُواصل جولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة؛ وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.

المدينة المنورة
أمانة المدينة المنورة

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