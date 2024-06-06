المدينة المنورة.. صيانة أكثر من 252 مترًا طوليًّا من الطرق المحورية والداخلية خلال أسبوع

تُواصل الفِرَق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق؛ حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة، 252.500 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية، ومعالجة 3.668 مترًا مربعًا من الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.