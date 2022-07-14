المنتخب السعودي يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 بالنرويج

وقالت الدكتورة آمال الهزاع: "إن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب السعودي 6 ميداليات في الأولمبياد لكل أعضاء الفريق السعودي، وبمجموع درجات 168، وهو ما يمثل زيادة قدرها 44 درجة عن أعلى مجموع حققه المنتخب سابقًا في 2019، إلى جانب تحقيق أعلى درجة لطالب سعودي، وهي 32، وهي أعلى بست درجات عن أعلى درجة لطالب سابق في 2019"، مبيّنة أن المملكة تجاوزت في الترتيب كلاً من: أستراليا، وسنغافورة، والبرازيل، والهند، وتركيا، وفرنسا، وإندونيسيا، والمكسيك، وهنغاريا، مفيدة بأن هذا الإنجاز الجديد نتاج جهود مشتركة ومثمرة بين مؤسسة موهبة وزارة التعليم، للاستثمار في الطاقات السعودية الموهوبة والمبدعة والإسهام في تحقيق الأولويات التنموية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومشروعاتها التنموية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يُقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحدًا من 20 برنامجًا ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها "موهبة" والوزارة للطلبة الموهوبين سنويًا، في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.