تزوير المواقع بهدف الاحتيال المالي.. قانوني يوضح أبرز الأساليب ويؤكد: العقوبات السعودية رادعة

وأضاف: "تزوير المواقع بهدف الاحتيال المالي جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية بعقوبات صارمة، تتناسب مع خطورة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تطبيق عقوبات رادعة على المتورطين في الاحتيال المالي عبر تزوير المواقع الإلكترونية. فقد نص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ‏79) وتاريخ 10/ ‏ 9/ ‏ 1442هـ في المادة الأولى منه على أنه «يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال». إضافة إلى أنه يعاقَب من يرتكب أيًّا من جرائم النصب والاحتيال وتبديد المال بـ«السجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو جمع الأموال من الناس، بغرض المتاجرة لهم، وبددها، واستولى عليها وأخفاها»".