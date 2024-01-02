الفحص الطبي الشامل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. كفاءات طبية.. نتائج دقيقة.. وفقاً لإجراءات طبية وقائية
يعتبر مركز الفحص الطبي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، أحد أفضل المراكز المتخصصة، حيث يضم نخبة مميزة الأطباء المتخصصين في الطب الوقائي والمدربين تدريبا خاصاً، بالإضافة إلى توفر الأجهزة الطبية التشخيصية المتطوّرة والإمكانيات المختبرية، والبيئة المثالية المريحة.
ويقدم المركز العديد من باقات الفحص التي تشمل مجموعة دقيقة من الاختبارات، وتقييم الحالات للمساعدة في تحديد المشاكل الصحية المحتملة لدى الشخص، كما أن الأطباء يساعدون في توجيه المرضى بناء على نتائج الفحوصات في حالة أظهرت الفحوصات وجود أي مشاكل صحية معقدة لا سمح الله، إضافة إلى أنهم يقومون بتوجيه المرضى لاختيار خطة الفحص المناسبة لحالتهم مع الأخذ في الاعتبار عوامل الجنس والعمر وأسلوب الحياة والتاريخ الطبي السابق للشخص.
وتتوفر بالمركز برامج متنوعة من الفحوصات مصممة وفقاً لتوصيات الجمعية الأمريكية للأطباء، وتستهدف هذه البرامج تشخيص وعلاج الأمراض الصامتة، التي قد لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة، بهدف اكتشافها في مراحلها المبكرة، إذ يسهل العلاج وترتفع معدلات وسرعة التشافي، ويشتمل الفحص الطبي الشامل على أكثر من "49" إجراءً طبياً ومخبرياً، تتوزع على ثلاثة برامج هي: الفحص الطبي الشامل، التنفيذي، والوقائي.
وتم تصميم برنامج الفحص الشامل ليلبي احتياجات الفئة التي تعرف بـ"منتصف العمر"، أي أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين "40 – 65" عاماً، ويشمل حزمة من الفحوصات والتحاليل المخبرية الدقيقة المختارة وفقاً للتوصيات الطبية مثل: فحص البروستات، وهرمون الغدة الدرقية، وقياس كثافة العظام، إضافة إلى صورة الثدي " للنساء"، وتحليل السكر صائم، ووظائف الكبد والكلى والكوليسترول والدهون الثلاثية، وكذلك الفيروسات الكبدية وتحليل البول والبراز، وفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" وصورة الدم كاملة.
في حين أن قائمة برنامج الفحص التنفيذي تضم، فحص شرايين القلب، والتخطيط الكهربائي، قياس جهد القلب، بالإضافة إلى الفحص السريري، وتنظير القولون بالأشعة المقطعية وقياس كثافة العظام، وأيضاً فحص النظر، وقياس السمع والتنفس، وصورة شعاعية للصدر، وفحص الأسنان والالتهابات الكبدية، وهرمون الغدة الدرقية، وكذلك سرطان البروستات، وفيتامين "د" وفحص الكوليسترول.
أما برنامج الفحص الوقائي فيضم أيضاً جملة من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية الدقيقة والمهمة لحياة صحية، وتبدأ بالاطلاع على التاريخ الطبي والفحص السريري، فحص السمع والنظر، وقياس التنفس، وصورة شعاعية للصدر، وتخطيط القلب وفحص الأسنان، وأيضاً سكر الدم مع الصوم والمعدل التراكمي للسكر، علاوة على وظائف الكلى والكبد، وتعداد كريات الدم، والتهاب الكبد الوبائي، الكوليسترول العام والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى نقص المناعة، وفحص البول، والدم الخفي في البراز وسرعة الترسيب ESR .
وتتوفر أيضاً خدمات الفحص الطبي الشامل للأفراد والعائلات من جميع الأعمار، وتقييم الحالة الصحية العامة للمريض، والكشف المبكر عن الأمراض، علاوة على تقديم النصائح الطبية للوقاية من الأمراض.
ويعتبر الفحص الصحي الشامل من الإجراءات الطبية المهمة، لكافة الفئات العمرية، لأنه يقوم بتقييم ومعرفة الحالة الصحية للجسم، والكشف عن الأمراض التي تتطور دون أن يشعر الإنسان بأعراض تحذيرية تدل عليها في مراحلها الأولى، وهي في الغالب تكون أمراضاً قاتلة، كالسرطان وضغط الدم المرتفع وأمراض الجهاز التنفسي، وجميعها يمكن علاجها بسهولة متى ما تم تشخيصها في مراحل مبكرة، وحسب التوصيات الطبية فإن على الجميع إجراء الفحص الطبي الشامل مرة على الأقل كل عام لتقييم الوضع الصحي وكذلك للتعرف على العادات الصحية التي قد يمارسها الشخص باستمرار دون وعي والتوقف عنها واتباع نمط حياة صحي.