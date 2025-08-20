"الجميعة" ينتقد حملات ضد الأجانب: المدير الأجنبي واقع في سوق العمل التنافسي

وفي مقاله المُعنون بـ"حساسية «المدير الأجنبي»!"، أوضح الجميعة أن سياسات التوطين والإحلال حققت تقدمًا واضحًا، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بين معالجة هذه الملفات وبين إثارة الرأي العام ضد الأجانب عند إنهاء عقود بعض الموظفين السعوديين.