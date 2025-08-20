"الجميعة" ينتقد حملات ضد الأجانب: المدير الأجنبي واقع في سوق العمل التنافسي

في مقال ناقد بصحيفة "عكاظ"، رفض الكاتب الصحفي الدكتور أحمد الجميعة ما وصفه بـ"الحساسية المُفرطة" تجاه وجود الأجانب في مناصب قيادية داخل مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا أن سوق العمل السعودي أصبح اليوم سوقًا حرًا، تحكمه الكفاءة والتعاقد وليس العاطفة.
وفي مقاله المُعنون بـ"حساسية «المدير الأجنبي»!"، أوضح الجميعة أن سياسات التوطين والإحلال حققت تقدمًا واضحًا، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بين معالجة هذه الملفات وبين إثارة الرأي العام ضد الأجانب عند إنهاء عقود بعض الموظفين السعوديين.
وقال الجميعة: "على السعودي اليوم أن يتعوّد أن يكون مديره أجنبيًا، وزميله في العمل أجنبيًا"، معتبرًا ذلك جزءًا طبيعيًا من سوق عالمي تنافسي تُقاس فيه النتائج بالكفاءة لا بالجنسية.
وانتقد الكاتب ما وصفه بـ"الحملات الإلكترونية المُوجّهة" التي تستغل قصصًا فردية لتأجيج مشاعر ضد الأجانب، مطالبًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتدخل من خلال حوكمة المحتوى الإعلامي والإعلاني في القطاع الخاص، والحد من الإعلانات التي قد تحمل رسائل استفزازية.
واختتم مقاله بالدعوة لإطلاق مبادرة وطنية لتغيير الخطاب الإعلامي والاتصالي تجاه قضايا العمل والتوظيف، مشيرًا إلى أن "تغريدة أو إنفوغرافيك لا تكفي"، وأن حماية صورة المملكة تتطلب توازنًا في الطرح وتعزيزًا للشفافية والمهنية.