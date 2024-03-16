ذكريات الماضي الجميل بعد 3 عقود.. رمضان يجمع الأجواء الباردة والربيع بالحدود الشمالية

تعيش مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية مع بداية دخول شهر رمضان المبارك هذا العام، أجواء ربيعية وانخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة هذه الأيام، لامس الستّ درجات في محافظة طريف، وثماني درجات مئوية في مدينة عرعر في أول أيام شهر رمضان؛ بحسب ما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد. ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا الانخفاض في درجات الحرارة حتى منتصف الشهر.