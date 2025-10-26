ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد ويشيد بعلاقات البلدين الشقيقين

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بقصر الصافرية، اليوم، ‎صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.