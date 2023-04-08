"المغامسي": هذه قصة إعفائي من مسجد قباء

كشف الشيخ صالح المغامسي، قصة تعيينه وإعفائه من إمامة مسجد قباء، ومسيرة الـ 14 عاماً، وذلك في برنامج "ذات مع سامي الجابر"، مبيناً أنه وطوال مسيرته إماماً وخطيباً وما رافقها من خطب ودروس لم يقع يوماً أن مقامًا من إمارة المدينة، ولا أي مقام مسؤول عن أمن البلد، ولا مقام وزارة الشؤون الإسلامية استدعاني لأي ملحوظة، لا عتاب ولا إنذار لم يأت يومًا لا لأي خــطبة، ولا لأي درس، ولم يقع مني أي زلل، وهذا تاريخي ولا ريب أن ما مضى يُعين على ما سيأتي.