شاهد.. المياه الجارية والأشجار المعمَّرة تُشكِّل لوحات جمالية بـ"وادي صلبوخ"

تسبَّبت الأمطار التي هطلت صباح اليوم شمال مدينة الرياض في جريان وادي صلبوخ، الذي يقع في بلدة صلبوخ شمال مدينة الرياض بـ 40 كلم.
ويستمتع رواد الوادي بالمناظر الخلابة الطبيعية؛ إذ شكلت المياه الجارية وسط الأشجار المعمَّرة الخضراء لوحات جمالية، زادها حسنًا وجمالاً الجو المعتدل؛ ما أضفى على المنطقة أجواء شتوية ربيعية.
ويُعد وادي صلبوخ مقصدًا للكثيرين من هواة الرحلات البرية الراغبين في الاستمتاع بجماله، وأشجاره المخضرة التي تعطي الخصوصية للمتنزهين.
ويرتاد الوادي الكثير من العوائل نظرًا لقربه من العاصة الرياض، وسهولة الوصول له.
ويلتقي في وادي صلـبوخ شعيبان: شعيب "حرقان"، وشعيب "ضحيب"، اللذان يُشكلان غابة جميلة من الأشجار الكثيفة المعمَّرة. ويجري في الوادي الماء وقت المطر، ويستقر فيه مدة طويلة، تجعله مقصدًا لمحبي البر طيلة فصلَي الشتاء والربيع.
ومن أهم نباتات الوادي أشجار الطلح، وبه بعض أشجار السدر، كما تنبت فيه الأعشاب الموسمية المتنوعة على جنباته.
ورصدت عدسة المصور محمد عثمان الطويل جمال جريان المياه في الوادي، وهي تتغنى بجمالها، وتتغزل لعشاقها، بعد الأجواء الماطرة؛ إذ رسمت الجداول الجارية لوحات طبيعية، أظهرت تدفق المياه مختلطة بخضرة الأشجار، وارتواء الأرض.
وتتبع قرية "صلبوخ" لمحافظة حريملاء، وتقع شمال غرب مدينة الرياض بـ 40 كلم، ويوجد فيها مخططات سكنية وزراعية، وبها بعض المشاريع المهمة، كمشروع صلبوخ للمياه الذي يغذي شمال مدينة الرياض بالمياه المحلاة.