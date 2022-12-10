شاهد.. المياه الجارية والأشجار المعمَّرة تُشكِّل لوحات جمالية بـ"وادي صلبوخ"

ورصدت عدسة المصور محمد عثمان الطويل جمال جريان المياه في الوادي، وهي تتغنى بجمالها، وتتغزل لعشاقها، بعد الأجواء الماطرة؛ إذ رسمت الجداول الجارية لوحات طبيعية، أظهرت تدفق المياه مختلطة بخضرة الأشجار، وارتواء الأرض.