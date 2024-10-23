"رمضان": هكذا حلّت الصينُ مشكلةَ ارتفاع الإيجارات وخفضت أسعار تملك المساكن

ويضيف "رمضان" قائلًا: "من ناحية أخرى أثير تساؤل حول مدى فعالية إجراءات ضبط الإيجارات في توفير سكن بأسعار معقولة. والواقع: أن هناك العديد من الأبحاث العلمية حول تأثير ضوابط الإيجار على سوق العقار، والجزء الأكبر من هذه الأبحاث يعتمد على القياس الاقتصادي، والتجارب المحلية؛ أي أنها تدرس تغير بيانات سوق الإسكان عندما يتم فرض ضوابط للإيجار أو رفعه في أماكن معينة، ولا بد من توخّي الحذر عند تعميم نتائج الأبحاث؛ لأن هناك آثارًا أخرى سلبية للتحكم في الإيجارات؛ ومنها: تقليل عدد العقارات المؤجرة؛ لأن الملاك يبيعونها لشاغليها حتى يتمكّنوا من تحقيق أرباح ممتازة، وقد يؤدّي ذلك إلى عدم التوافق بين المستأجرين ووحدات الإيجار، وإذا تغيرت الاحتياجات السكنية لشاغل العقار، فقد يؤدّي ذلك إلى تخصيص غير فعال لموارد الإسكان، وربما يركن المستأجرون إلى شغل وحدات زائدة من المساكن؛ مما يؤدّي إلى انخفاض جودة المساكن المؤجرة؛ حيث يقلّل الملاك من الإنفاق على الصيانة طالما أنهم لا يستطيعون استرداد استثماراتهم من خلال رفع الإيجارات".