وزير الخارجية يبحث تكثيف التنسيق مع نظرائه في كوريا والدنمارك وأذربيجان

عقد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة سلسلة اجتماعات مع نظرائه في كوريا الجنوبية، ومملكة الدنمارك، وأذربيجان؛ لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واجتمع الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية جمهورية كوريا تشو تاي يول، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة السعودية-الكورية في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما التقى وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكه راسموسن؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية نظيره الأذري جيهون بيرموف، ووقّع الجانبان خلال اللقاء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاءات الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.