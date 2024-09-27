وزير الخارجية يبحث تكثيف التنسيق مع نظرائه في كوريا والدنمارك وأذربيجان

عقد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة سلسلة اجتماعات مع نظرائه في كوريا الجنوبية، ومملكة الدنمارك، وأذربيجان؛ لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.