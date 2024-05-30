جامعة الملك خالد تطلق منصة "رصين" لتطوير أدوات البحث العلمي

دشن رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، اليوم الخميس، خدمات منصة "رصين" التابعة لمركز التفكير التصميمي بوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية، بمركز الأعمال بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وتعد منصة "رصين" وجهة رائدة تسهل للباحثين التواصل مع مختصي التحليل الإحصائي والمحكمين والمترجمين والمدققين في كل المجالات الأكاديمية.
كما تأتي لخدمة الطلاب والطالبات والباحثين عمومًا، وتخدم منسوبي الجامعة من خلال إتاحة تقديم خدماتهم العلمية والاستشارية بمقابل مالي، وتقدم خدماتها التقنية والمالية للجامعة كرافد من روافد موارد الجامعة الذاتية.
وفي بداية حفل التدشين، رحب وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، برئيس الجامعة والحضور، وقال: "في الحقيقة أن المتابع لجامعتنا يلحظ أنها تسير بخُطى متميزة في مواكبة التحول الرقمي والشواهد كثيرة والجوائز عديدة بتوفيق الله، ثم بدعم قيادة هذا البلد ثم بجهود القائمين عليها.
وتابع: اليوم نشهد إحدى محطات هذه المسيرة المميزة بتدشين منصة "رصين" التي تُعنى بالتحول الرقمي في خدمات البحث العلمي.
وأوضح "الحديثي"، أن "رصين" تدعم طلاب وطالبات الدراسات العليا والمهتمين بالبحث العلمي، وتضمن حصولهم على خدمات بحثية رصينة عالية الجودة، تتضمن خدمات التحكيم للأدوات البحثية وتطوير أساليب القياس، والتحليل الإحصائي الكمي والكيفي، والتدقيق اللغوي، والترجمة، وخدمات استشارية في تصميم المنهج البحثي وفي الفهرسة والتهميش وغيرها من الخدمات.
وأضاف "الحديثي"، أن هذه المنصة مبادرة ومنتج رقمي يخدم محاور استراتيجية الجامعة في التعليم والتعلم والبحث والابتكار والخدمة المجتمعية والتميز المؤسسي وتنمية الإيرادات.
وأشار إلى أن القصة مع هذه المنصة بدأت منذ سنتين، عندما قررت وكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية تطوير المنصة وتحسين خدماتها والانطلاق بها، وستشهد إضافة المزيد من الخدمات لها باستمرار.
بعد ذلك شاهد الحضور فيلمًا مرئيًّا يحكي قصة "رصين"، ثم دشن رئيس الجامعة خدمات المنصة.
كما تم تكريم فريق العمل، وفي الختام شهد رئيس الجامعة توقيع اتفاقية بين مركز التفكير التصميمي، وعمادة البحث والدراسات العليا، بهدف تأطير مشروعات التعاون في المجالين البحثي والابتكاري.