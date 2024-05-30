جامعة الملك خالد تطلق منصة "رصين" لتطوير أدوات البحث العلمي

وفي بداية حفل التدشين، رحب وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، برئيس الجامعة والحضور، وقال: "في الحقيقة أن المتابع لجامعتنا يلحظ أنها تسير بخُطى متميزة في مواكبة التحول الرقمي والشواهد كثيرة والجوائز عديدة بتوفيق الله، ثم بدعم قيادة هذا البلد ثم بجهود القائمين عليها.