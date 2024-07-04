"تجمع جدة الصحي الثاني" يحصل على شهادة الاعتماد الدولي لمنظمة الابتكار الحكومية

في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاته، حصل تجمع جدة الصحي الثاني، على شهادة الاعتماد الدولي لمنظمة الابتكار الحكومية المعتمدة GINI من معهد الابتكار العالمي "جيني"، كمركز معتمد للتدريب والتقييم "ATAP" كأول جهة صحية حكومية تحصل على هذا الاعتماد في المملكة العربية السعودية، حيث أظهر التجمع نضجاً متقدماً لمجموعة متنوعة من المفاهيم المرتبطة بالابتكار في مجال الأعمال والمواضيع الرئيسية المتعلقة بالابتكار المؤسسي وإستراتيجيته، ومساحات الابتكار، والابتكار في الإدارة، ونماذج العمل.