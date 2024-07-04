"تجمع جدة الصحي الثاني" يحصل على شهادة الاعتماد الدولي لمنظمة الابتكار الحكومية

في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاته، حصل تجمع جدة الصحي الثاني، على شهادة الاعتماد الدولي لمنظمة الابتكار الحكومية المعتمدة GINI من معهد الابتكار العالمي "جيني"، كمركز معتمد للتدريب والتقييم "ATAP" كأول جهة صحية حكومية تحصل على هذا الاعتماد في المملكة العربية السعودية، حيث أظهر التجمع نضجاً متقدماً لمجموعة متنوعة من المفاهيم المرتبطة بالابتكار في مجال الأعمال والمواضيع الرئيسية المتعلقة بالابتكار المؤسسي وإستراتيجيته، ومساحات الابتكار، والابتكار في الإدارة، ونماذج العمل.
جاء ذلك بعد تحقيق التجمع نسبة امتثال متقدمة للمعايير العالمية بحسب تقييم المعهد العالمي، نظير تعزيزه لممكنات الابتكار وتنفيذها، وتطوير إمكانيات منسوبي التجمع وأعضائه، وتطبيق المعايير والأدوات والمنشورات والموارد، ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية وفق منهجية "جيني" العالمية.
وأوضح "التجمع" أنه تم منحه الاعتماد من قبل معهد الابتكار العالمي لتقديم الشهادات المعتمدة التالية: شهادات معتمدة للمحترفين في الابتكار:
1. الدورات التدريبية للتحضير للامتحان أ. محترف الابتكار المعتمد (CinP) ب. شهادة محترف التفكير التصميمي المعتمد (CDTP) ج. خبير إستراتيجي الابتكار المعتمد (CInS) د. الرئيس التنفيذي المعتمد للابتكار (CCinO) هـ. مقيم الابتكار المعتمد (AlnA) و. مساعد الابتكار المعتمد (CinA) ز. مقيم مشاريع النمو المعتمد (AGVA) تقديم الاعتمادات للمنظمات.
2. تقييمات الابتكار:
أ. منظمة الابتكار المعتمدة (CinOrg) ب. مختبر الابتكار المعتمد (AinL) ج. حاضنة الأعمال المعتمدة (ABI) د. برنامج التسريع المعتمد (AAP) هـ. إقرار الابتكار (InE) و. المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة (CGInO) ز. برنامج التدريب على الابتكار المعتمد (AlnTP) ح. برنامج تعليم الابتكار المعتمد (AinEP) ز. مشروع النمو المبتكر المعتمد (CInGV) دورات جيني التدريبية المعترف بها.
3. إصدار وحدات جيني لتطوير الابتكار (IDUs) لدوراتها التدريبية وفعالياتها المتعلقة بالابتكار.
وأكد "التجمع" أن هذه الشهادة تعتبر تتويجاً لجهود منسوبيه بإدارة الابتكار، وذلك من خلال إنشاء مساحات للابتكار وسفراء للابتكار المؤسسي، إضافة إلى تفعيل عدد من شبكات التواصل التي تدعم الابتكار، وتوقيع الشراكات والمذكرات التعاونية والمبادرات الرقمية، وإقامة عدة فعاليات تفاعلية وأنشطة اجتماعية لتنمية الابتكار، وندوات ودورات ومعسكرات تدريبية، وورش عمل تطويرية، وآيدياثونات خاصة بالابتكار الصحي.
ويتوافق هذا الإنجاز مع تطبيق مستهدفات التحول الوطني في القطاع الصحي من خلال الريادة والتميز العالمي، إذ يعد هذا الاعتماد المتميز حافزاً قوياً لمضي تجمع جدة الصحي الثاني في تحقيق مزيد من التميز والابتكار في سبيل خدمة المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام.