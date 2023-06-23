جامعة حائل تعلن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا

وأوضحت عمادة الدراسات العليا للمتقدمين الشروط العامة والخاصة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقبول، حيث تقدم الجامعة برامج "الماجستير" التنفيذية المدفوعة في عددٍ من كلياتها، منها: كلية إدارة الأعمال، وكلية التمريض، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الصحة العامة، وكلية الهندسة، وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وهي برامج تعتمد على الدراسة في نهاية الأسبوع.