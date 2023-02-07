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خادم الحرمين يترأس جلسة الوزراء والمجلس يؤكد تضامنه مع الدول المتضررة من الزلزال

خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز
سبق
سبق

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة #مجلس_الوزراء حيث أكد المجلس أنه يتابع مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

واستعرض المجلس مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد المجلس بتميز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق، ويجدد التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.

وتناول المجلس مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فرصه ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.

ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
مجلس الوزراء
الملك سلمان بن عبد العزيز

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