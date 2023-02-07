خادم الحرمين يترأس جلسة الوزراء والمجلس يؤكد تضامنه مع الدول المتضررة من الزلزال

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة #مجلس_الوزراء حيث أكد المجلس أنه يتابع مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.