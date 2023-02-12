طموحات واعدة ومبكرة.. ماذا يعني إرسال أول رائدة سعودية إلى الفضاء؟

تمتلك المملكة طموحات واعدة في مجال القضاء، ولعل أكثر ما يميزها أنها طموحات مبكرة، إذا ما قورنت بمحيطها العربي والإقليمي، ففي السابع عشر من يونيو 1985م، أرسلت المملكة الأمير سلطان بن سلمان ضمن فريق رحلة المكوك الفضائي الأمريكي ديسكفري، كأول رائد فضاء عربي في التاريخ، وذلك قبل نحو 38 سنة، وبعد 16 سنة فحسب من هبوط أول إنسان على سطح القمر في 20 يوليو 1969م، وكان ذلك أول إنجاز سعودي في مجال الفضاء، واستمر اهتمام المملكة بالفضاء، لكنه شهد تحولاً نوعياً مع إعلان "رؤية 2030" في 25 أبريل 2016م.