1200 "بربري" وسواكني" والرسائل.."نفع مكة" تكمل استعداداتها لمشروع الأضاحي

أكد المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن بن سعد الجهني، أن الجمعية أكملت استعداداتها لتنفيذ "مشروع الأضاحي" لهذا العام بتوفير 1000 أضحية غنم من النوع البربري الذي يزن من 25 إلى 28 كيلو غرامًا، و200 أضحية من النوع السواكني الذي يتراوح وزنه من 32 إلى 38 كيلو غرامًا.
وأوضح أن الجمعية تتلقى "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة من خلال الرابط "http://nafa.org.sa/odh"، أو عن طريق مقرها الرئيسي بحي الروابي بجدة، أو من خلال المكاتب التعريفية للجمعية في أحياء المنطقة .
وأضاف أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها، ومن ثم إرسال رسائل نصية على جوالات الموكلين، مشيراً إلى أن الجمعية شكلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها وتوصيلها بواسطة برادات حفظ اللحوم، ومن ثم ووضعها في أكياس مصممة لهذا المشروع، وتوزع على 1200 أسرة من الأسر المستفيدة خلال يومي 10 و11 من ذي الحجة، كما يمكن التواصل بشأن الأضاحي عبر خدمة الواتساب على الرقم: (0536036088).