1200 "بربري" وسواكني" والرسائل.."نفع مكة" تكمل استعداداتها لمشروع الأضاحي

وأضاف أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها، ومن ثم إرسال رسائل نصية على جوالات الموكلين، مشيراً إلى أن الجمعية شكلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها وتوصيلها بواسطة برادات حفظ اللحوم، ومن ثم ووضعها في أكياس مصممة لهذا المشروع، وتوزع على 1200 أسرة من الأسر المستفيدة خلال يومي 10 و11 من ذي الحجة، كما يمكن التواصل بشأن الأضاحي عبر خدمة الواتساب على الرقم: (0536036088).