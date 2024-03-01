بأكثر من 90 فعالية.. انطلاق "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024" الأحد

ويأتي المؤتمر انطلاقاً من دور المركز في تمثيل المملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا، وإبراز مكانتها الدولية في هذه الصناعة، وتعريف المجتمع الدولي بالتقدم الذي أحرزته في هذا الجانب، إذ حظي المؤتمر ـ في نسختيه السابقتين ـ بحضور نوعي من الشخصيات ذات العلاقة ببدائل تسوية المنازعات، من مستشارين قانونيين عامِّين، ومحامين، ومحَكَّمين ووسطاء دوليين، إضافة لإقبال ودعم نوعي من جهات حكومية ومنظمات دولية ذات علاقة بالمجال.