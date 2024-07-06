مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يزيل تشوّهاً خلقياً نادراً بالرحم ويحقّق قدرة الحمل لثلاثينية

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في رسم البسمة على وجه سيدة ثلاثينية وتحقيق حلمها في الحمل، وذلك بعد عقمٍ لازمها طوال 10 أعوام، زارت خلالها عديداً من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصّصة، في رحلة بحثٍ طويلة ومضنية عن العلاج، لكن لم يُكتب لها النجاح أو إيجاد تشخيصٍ واضحٍ وحلٍ لمعاناتها الصحية.. ذكر ذلك الدكتور أحمد الشايب؛ استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة البريطانية.