رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين يستقبل وزير الحج والعمرة

وهنأ رئيس الشؤون الدينية في بداية اللقاء؛ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،؛ بنجاح الخطط الدينية والتشغيلية منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم؛ مؤكداً أن رئاسة الشؤون الدينية حرصت منذ بداية الشهر الفضيل على تكامل الأدوار مع هيئة العناية، وكل شركاء النجاح في منظومة العمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية؛ للخروج بموسم رمضاني استثنائي، بأعلى معايير الجودة والتميز في كل المجالات‎.