رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين يستقبل وزير الحج والعمرة

استقبل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ اليوم، بمكتبه بالمسجد الحرام، معالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة.
وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه تعاون رئاسة الشؤون الدينية مع هيئة العناية بالحرمين لتعظيم البيئة الإيمانية التعبدية ولقاصدي المسجد الحرام؛ تحقيقاً لتطلُّعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وهنأ رئيس الشؤون الدينية في بداية اللقاء؛ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،؛ بنجاح الخطط الدينية والتشغيلية منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم؛ مؤكداً أن رئاسة الشؤون الدينية حرصت منذ بداية الشهر الفضيل على تكامل الأدوار مع هيئة العناية، وكل شركاء النجاح في منظومة العمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية؛ للخروج بموسم رمضاني استثنائي، بأعلى معايير الجودة والتميز في كل المجالات.
وقال إن شعار رئاسة الشؤون الدينية منذ إطلاق خطة الشهر الكريم هو "تعزيز التنسيق لخدمة البيت العتيق"، مؤكداً أن هذا الشعار حقق مخرجات إيجابية للغاية.
من جهته عبر معالي وزير الحج والعمرة عن شكره لرئاسة الشؤون الدينية، ممثلة في رئيسها معالي الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، وحرصه الدائم على التعاون المثمر مع جميع القطاعات المعنية بخدمة الحرمين وزائريهما؛ بما يحقق المصلحة العامة، ورسالة الحرمين الشريفين الدينية، وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، متمنياً للرئاسة التوفيق والسداد.
وأقامت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حفل إفطار عمل بحضور معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعالي وزير الحج والعمرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدد من القيادات برئاسة الشؤون الدينية والهيئة العامة للحرمين الشريفين.