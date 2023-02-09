"فنون الطهي" تشارك في معرض "هوريكا جدة" وافتتاح "صالون دو شوكولا"

ويعد "صالون دو شوكولا" المقام لأول مرة في المملكة أكبر حدث في العالم متخصص في الشوكولاتة والمعجنات، وحدث سنوي يهتم بصناعة الكاكاو بمشاركة متذوقي الشوكولاتة المحترفين والمنتجين، مع المبتكرين وطهاة الحلويات، وكان قد تأسس في باريس عام 1994، ومرّ في جولة على 17 دولة حول العالم يتنقل بين 33 مدينة، بما في ذلك نيويورك، طوكيو، وموسكو، وبذلك تنضم جدة إلى القائمة عبر احتضانها للمعرض هذا العام.