"موهبة" تنظّم ملتقى الربيع لتأهيل 217 موهوباً وموهوبة للمشاركات الدولية

ويُعد ملتقى الربيع 2023، المحطة الثانية من رحلة الطالب في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، حيث يتأهل الطلبة المتميزون إلى هذا الملتقى من ملتقى الشتاء الماضي، ويواصل هؤلاء الطلبة التدريب في التخصصات المستهدفة (رياضيات- معلوماتية- علوم- فيزياء- أحياء- كيمياء) على موضوعات أكثر عمقاً وتركيزاً، كما أنه هو المحطة الأولى للطلبة المرشحين من مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية التي تمت نهاية 2022.