"البديوي": نؤكّد على أهمية المبادرة السعودية لحلّ الدولتين

أكّد الأمينُ العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أنّ إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967؛ يعدُّ السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الأزمة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.