صندوق التنمية الزراعية يوقّع مذكرة مع شركة التنمية الزراعية المحدودة

وتهدف أيضًا إلى زيادة الناتج المحلي والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من خلال تمويل المشاريع المستهدفة في مختلف قطاعات النشاط الزراعي والتي تشمل (القطاع الحيواني والنباتي والتصنيع الغذائي وصناعة الأعلاف والبيطرة) والتركيز على النشاط في قطاع الدواجن اللاحم لخبرة الشركة العملية والتسويقية في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجال التدريب والاستشارات وعقد المؤتمرات والندوات فيما يخدمهما، وقيام كل منهما في دوره الرائد في التنمية الزراعية المستدامة.